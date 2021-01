Jan Duda: Czemu nie! Zaszczepiłbym się z synem

Ojciec prezydenta – Jan Duda ma 72 lata i od dzisiaj może zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Dziennikarze "Super Expressu" zapytali prof. Dudę czy ten chciałaby zaszczepić się razem z synem, w ramach kampanii promującej szczepienia. – Czemu nie! Zaszczepiłbym się z synem, jeśli oczywiście by chciał. I jeśli byłyby takie wskazania, że to będzie korzystne z punktu widzenia społecznego, to jestem za – odpowiedział ojciec prezydenta.

Ruszył system rejestracji na szczepienia dla osób 70+

W piątek o godz. 6.00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia.

E-skierowania dla nich wystawiane są automatycznie w systemie, według PESEL. Nie mają one kodu jak inne skierowania. Ważne są 90 dni. Nie obowiązuje też rejonizacja, co oznacza, że każdy może sobie wybrać dowolny punkt szczepień.

