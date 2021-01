"Warzywo z paszportem dyplomatycznym". Skandaliczny wpis socjologa

– Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski – poinformował w sobotę rano wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Polityk podkreślił podczas konferencji prasowej, że polskie służby są gotowe do do transportu Polaka do kraju. – Czekamy na zgodę władz brytyjskich – poinformował polityk.

Szansą na wywiezienie Polaka z Wielkiej Brytanii jest wystawienie mężczyźnie paszportu dyplomatycznego. "Wczoraj paszport dyplomatyczny dla naszego Rodaka dotarł do Wielkiej Brytanii. Wystąpiliśmy również do MSZ Wielkiej Brytanii o przyznanie statusu dyplomaty. Czekamy na decyzję" – komentuje sprawę wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Szokujący wpis socjologa

Starania MSZ i MS o uratowanie umierającego Polaka w skandaliczny sposób skomentował socjolog Jan Osiecki. Dziennikarz odnosząc się do informacji o przyznaniu Polakowi paszportu dyplomatycznego napisał: "Jeśli rzeczywiście nastąpiła śmierć, to będziemy pierwszym krajem na świecie mającym warzywo z paszportem dyplomatycznym".

Dalej socjolog dodał: "Media mają piękny temat zastępczy, na chwile wszyscy zapominamy o burdelu ze szczepieniem...".

Jak czytam na stronie wydawnictwa Prószyński i S-ka (które publikuje książki tego autora) Jan Osiecki z wykształcenia jest socjologiem, "z zawodu i pasji dziennikarzem".

"Przez piętnaście lat odsłaniał kulisy prac polityków, przygotowując materiały dla »Newsweeka«, Radia PiN, Programu III Polskiego Radia oraz innych redakcji. Jest autorem wywiadu rzeki »Zbigniew Religa. Człowiek z sercem w dłoni« oraz współautorem serii książek »Ostatni lot«, dziennikarskiego śledztwa dotyczącego przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej" – czytamy.

