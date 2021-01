Prezes ARM podał liczbę szczepionek dostarczonych dzisiaj do Polski

Kolejny transport planowany jest w przyszłym tygodniu – według zapowiedzi producenta będzie to 320 tys. dawek.

Dzisiejszy transport dotarł do magazynu w Polsce przed południem. Według dokumentacji to 365 tys. dawek – wynika z informacji przekazanych PAP przez Kuczmierowskiego. Dodał, że liczba szczepionek będzie jeszcze weryfikowana.

Prezes ARM potwierdził, że wtorkowa dostawa szczepionki Moderny do Polski została odwołana. Wcześniej informował PAP, że preparat tej firmy trafi w poniedziałek do czterech szpitali węzłowych: w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i w Gdańsku – to 10 tys. dawek z wcześniejszej dostawy, dlatego ich dystrybucja odbędzie się jak wcześniej planowano.

Od poniedziałku ruszyły w Polsce szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. Po grupie zero, w której byli m.in. medycy, zastrzyki otrzymają teraz seniorzy – na początek ci, którzy skończyli 70 lat.

