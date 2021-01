"Trzeba to wyraźnie powiedzieć". Mocne słowa byłego sędziego Trybunału Stanu: To morderczynie

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie wyroku z października 2020 r. ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Powołał się w nim na art. 38 Konstytucji, w myśl którego: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia" oraz art. 30, według którego "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych". Wyrok TK już wczoraj został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Wczorajsze wydarzenia spowodowały kolejne protesty feministek, które w sprzeciwie wobec uznania aborcji eugenicznej za niekonstytucyjną wyszły na ulice.

Do sprawy odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu mec. Piotr Andrzejewski. Adwokat przypomniał, że publikacja wyroku Trybunały Konstytucyjnego jest obowiązkiem wynikającym z zasad funkcjonowania praworządności w Polsce. Komentując samo "bardzo zdecydowane" stanowisko TK, stwierdził, iż jest ono w tej chwili "przewodnią siłą tego, co się dzieje w ochronie życia w całej polityce na świecie".

Piotr Andrzejewski ostro ocenił kobiety, które wychodzą na ulicę, aby opowiadać się za legalną aborcją. – Kościół stoi na straży poszanowania podmiotowego charakteru osoby ludzkiej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Atak na Kościół jest atakiem na polską tożsamość. (...) dzisiaj dopominają się na ulicach, te szczególne osoby, prawa do zabijania. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. A te, które wołają "chcę mieć aborcję", to po prostu są morderczynie – podkreślił.

