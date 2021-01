Szokujący wpis Olejnik. "Niech Kaczyński pojedzie teraz na Wawel z orzeczeniem TK"

Nie milkną komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Osobisty atak Olejnik na Kaczyńskiego

Do sprawy odniosła się także niechętna rządowi PiS dziennikarka TVN24 Monika Olejnik. Wpis Olejnik zszokował wiele osób, gdyż dziennikarka zaczęła od "rady" dla Jarosława Kaczyńskiego, aby ten pojechał na Wawel, gdzie pochowano brata polityka.

„Niech prezes PiS pojedzie teraz na Wawel z orzeczeniem TK i złoży je na sarkofagu brata! Jarosław Kaczyński ma w nosie to, co mówił jego brat – że ustawa antyaborcyjna nie powinna być zmieniona” – pisze Olejnik.

„Gdzie jest mgr Julia Przyłębska, prezes TK? Dlaczego nie spojrzy prosto w oczy Polkom? Chce uczynić z nich bohaterki, zmuszać do heroicznych czynów. Ciekawe, jak by się zachowała, gdyby to dotyczyło kogoś z jej bliskich” – pyta dalej dziennikarka.

„Gdzie jest Jarosław Kaczyński, kawaler, który uważa, że Polki powinny rodzić zdeformowane dzieci, żeby je ochrzcić i pochować? Dlaczego nie miał pan odwagi zmienić ustawy w Sejmie? Ma pan większość. Lepiej zrzucić winę na TK, którego prezesem, jak wszyscy wiedzą, jest pańskie odkrycie towarzyskie” – podkreśla Olejnik.

„Co wy sobie wyobrażacie? Już i tak są na mapie Polski białe plamy, gdzie kobiety »ze względu na sumienie lekarzy«, czy też ich strach, nie mogą dokonywać aborcji zgodnie z prawem. Najlepiej uczyć dzieci wychowania seksualnego według encyklik papieskich, to z kolei marzenie ministra edukacji Przemysława Czarnka” – dodaje.

Wyrok TK ws. aborcji opublikowany

