Trwają szczepienia przeciw COVID-19. Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że w lutym ma trafić do Polski ok. 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.

Dworczyk zapowiedział również, że szczepionką firmy AstraZeneca w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Podał też, że z powodu ograniczeń w dostawach, termin szczepień został przesunięty o dzień bądź dwa dla grupy ok. 5 tys. seniorów.

286 tys. osób już otrzymało dwie dawki

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że we wtorek wykonano ponad 100 tys. szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę – jak podał – otrzymało dotąd ponad 1 mln osób, a drugą – 286 tys.

Rząd zachęca, by szukać informacji o szczepieniach w wiarygodnych źródłach. Pod adresem www.gov.pl/web/zweryfikuj-numer/weryfikacja zamieszczono już wszystkie numery kontaktowe, pod którymi udzielane są informacje na temat koronawirusa i szczepień.

25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.

Szczepienia w całym kraju

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeciwko COVID-19 zaszczepiono ok.16 tys. osób z grupy zero. Drugą dawkę leku przyjęło tam 5 tys. medyków. W całym regionie wykonano dotąd ponad 81,6 tys. iniekcji. We wtorek zastrzyk w jednej z gdańskich przychodni otrzymał były prezydent RP Lech Wałęsa, który w tym roku skończy 78 lat.

Ponad 109 tys. osób zaszczepiono dotąd na Dolnym Śląsku przeciw COVID-19, w tym ponad 23,3 tys. otrzymało drugą dawkę. Najwięcej szczepień wykonano we Wrocławiu – 48,7 tys.

Na Podkarpaciu w domach pomocy społecznej zaszczepiono do tej pory zaszczepiono 2883 osoby. W regionie w DPS-ach przebywa ponad 4,3 tys. podopiecznych. Z tej liczby chęć zaszczepienia się zgłosiło ponad 3 tys. osób. Podkarpacki urząd marszałkowski poinformował we wtorek, że w pięciu podległych mu szpitalach zaszczepiono już 9546 osób. Z tej liczby 1582 osoby przyjęły drugą dawkę.

Ponad 69,4 tys. osób zaszczepiono dotychczas w Lubelskiem przeciw COVID-19, w tym ponad 11,8 tys. otrzymało drugą dawkę.

W Podlaskiem wykonano dotąd 37 tys. 801 szczepień, z czego 1 tys. 597 ostatniej doby. Łącznie drugą dawkę dostało 7 tys. 143 osoby.

Największy punkt w Zachodniopomorskiem rozpoczął działanie w zeszły poniedziałek, gdy zastrzyki zaczęli otrzymywać seniorzy. "Przez cały ubiegły tydzień od poniedziałku do niedzieli w punkcie szczepień w hali Netto Arena zostało zaszczepionych 3112 osób" – informowała rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach Bogna Bartkiewicz.

Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie szpitala tymczasowego w Poznaniu ruszyły 11 stycznia. Za organizację tymczasowej placówki na MTP odpowiada Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z początkiem lutego szpital na MTP zaczął także przyjmować pierwszych pacjentów. Od początku programu szczepień w całym regionie zaszczepiono już łącznie ponad 100 tys. osób.

W województwie mazowieckim przeprowadzono 194 150 szczepień, z czego 35 330 to szczepienia drugą dawką szczepionki. Najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Warszawie – 103 211, z czego 22 612 to szczepienia drugą dawką.

PSP podaje, że od początku ogólnopolskiej akcji szczepień przeciwko COVID-19 strażacy ochotnicy pomogli w transporcie 872 osobom. Udział w akcji zadeklarowało ok. 12 tys. jednostek OSP.

