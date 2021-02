Ksiądz przeglądał profile wiernych na Facebooku. Poinformował, kogo może nie dopuścić do komunii

W ubiegłą niedzielę, w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, ksiądz poinformował rodziców dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej że przeglądał ich profile w serwisie Facebooku. Duchowny stwierdził następnie, że "tylko kilkoro dzieci powinien dopuścić do komunii świętej" – informuje serwis naszamlawa.pl, do którego zgłosili się wzburzeni wierni.

Rodzicom dzieci przystępującym do komunii nie spodobało się zachowanie księdza, a o sprawie poinformowana została kuria.

Interwencja kurii

Wczoraj odbyło się spotkanie biskupa Mirosława Milewskiego z proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i wikariuszem parafii odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej.

Jak informuje kuria (w oświadczeniu przesłanym serwisowi naszamlawa.24) księża przekazali biskupowi informacje jak wygląda katecheza parafialna przygotowująca dzieci do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej w ich wspólnocie parafialnej oraz wyjaśnili jak przebiegało spotkanie w niedzielę 31 stycznia 2021 r.

„Ustalono, że w dniu 19 lutego br. odbędzie się w parafii kolejne spotkanie z zainteresowanymi rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi. Spotkanie to pozwoli wyjaśnić zaistniałą sytuację, jak również przybliżyć potrzebę współpracy rodziców dzieci z Kościołem, aby godnie przygotować dzieci do sakramentu” – podano dalej.

W trakcie spotkania biskup Milewski podkreślił, że katecheza parafialna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców powinna być okazją do promocji wartości życia ludzkiego jak również do dialogu z tymi, którzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji społecznej w Polsce, myślą inaczej.

Czytaj też:

Proboszcz krakowskiej parafii przeprasza za incydent z wolontariuszką WOŚPCzytaj też:

Hołownia ostro reaguje na krytyczny artykuł. "Mają gacie strachu"