Poseł KO o aborcji: Połączenie kilku komórek to nie życie

W ubiegłą środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które niemal codziennie organizują protesty.

Kwestia aborcji nadal bardzo dzieli Polaków. Dzisiaj podczas programu "Jedziemy" został o tę sprawę zapytany Robert Kropiwnicki. Poseł stwierdził, że to pytanie nie do niego, tylko do medyków i etyków.

Zdaniem polityka to moment wykształcenia się układu nerwowego oraz moment, kiedy pojawia się świadomość są decydujące. – Pytanie, czy to zygota, czy to już życie. Myślę, że niekoniecznie. Gdy pojawia się pewna świadomość, układ nerwowy i reagowanie na bodźce to wtedy już jest życie, świadome działanie danego organizmu. W momencie, kiedy jest połączenie kilku komórek, ciężko nazwać, że to już jest życie – stwierdził polityk.

