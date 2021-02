Ważna rozmowa na linii Warszawa-Waszyngton

Była to pierwsza okazja do omówienia współpracy polsko-amerykańskiej na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie – komentował rozmowę z nowym doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Szczerski.

Jake Sullivan, który w nowej administracji prezydenta Joe Bidena jest doradcą do spraw bezpieczeństwa, rozmawiał w środę telefonicznie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim. twitter – Była to pierwsza okazja do omówienia współpracy polsko-amerykańskiej na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie – komentował rozmowę Szczerski. – Mamy wspólne stanowisko w kluczowych aspektach bezpieczeństwa, Trójmorza i polityki wschodniej – dodał sekretarz stanu. Jak podkreślił natomiast szef BBN, doradca prezydenta USA potwierdził pełne zaangażowanie w naszą współpracę wojskową. – Dokonaliśmy przeglądu polsko-amerykańskiej agendy w sprawach bezpieczeństwa i otworzyliśmy perspektywę na bezpośredni kontakt prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych – tłumaczył Soloch. Oświadczenie dot. rozmowy pojawiło się także na stronie Białego Domu. twitter Jak czytamy w komunikacie, Sullivan podkreślił zainteresowanie strony amerykańskiej w zacieśnianiu stosunków dwustronnych, a także wyraził wdzięczność za dotychczasową ścisłą współprace. W oświadczeniu podkreślono także, że administracja Joe Bidena jest zaangażowana we wspieranie demokracji, praworządności i praw człowieka. Czytaj też:

