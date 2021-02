Biskupi pochwalili Joe Bidena za działania na rzecz równości rasowej

"Rząd federalny ma do odegrania kluczową rolę w przezwyciężaniu i naprawianiu dyskryminacji w historii naszego narodu i mamy nadzieję, że będzie on kontynuował to ważne dzieło promowania sprawiedliwych warunków mieszkaniowych i godności ludzkiej” – powiedział arcybiskup Paul Coakley z Oklahoma City i biskup Shelton Fabre Houma-Thibodaux.

Arcybiskup Coakley to przewodniczy krajowego komitetu sprawiedliwości Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB), a biskup Fabre przewodniczym komitetu ds. walki z rasizmem przy USCCB.

Ustawa o sprawiedliwym mieszkaniu miała na celu zwalczanie dyskryminacji rasowej w praktykach związanych z posiadaniem domów i mieszkalnictwem. Została wprowadzona w 2015 roku za kadencji prezydenta Obamy, jednak Donald Trump poluzował jej zasady.

Biskup pochwalili także zakończenie współpracy państwa z prywatnymi korporacjami zarządzającymi więzieniami. Badania wykazały, że więzienia pod prywatnym zarządem są mniej humanitarne i mniej bezpieczne dla więzniów. Wniosek z badań był taki, że prywatne przedsiębiorstwa bardziej niż interesem publicznym są zainteresowane własnymi interesami.

