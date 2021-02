Politycy Porozumienia murem za Gowinem. Wydano oświadczenie

W czwartek wieczorem pojawiła się informacja o zawieszeniu Adama Bielana w prawach członka Porozumienia. Część posłów ugrupowania (m.in. Kamil Bortniczuk) nie zgadza się z tą decyzją wskazując na formalne błędy w procedurze. Później w sprawie nastąpił zwrot akcji. Sąd koleżeński miał odwołać zawieszenie polityka i powierzyć mu obowiązki prezesa partii, nie dłużej jednak niż do 4 listopada 2021 roku.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl Bielan podkreśla, że Jarosław Gowin chciał zmontować alternatywną koalicję, w której miałby pełnić rolę premiera. Bielan obecnie pełni funkcję przewodniczącego Porozumienia. Polityk podkreśla, że jego celem jest zorganizowanie kongresu, jednak jak zastrzega sam o funkcję prezesa nie będzie się ubiegał.

Politycy Porozumienia postanowili wydać oświadczenie w sprawie tych zawirowań. Pod listem, w którym zapewniono o lojalności względem Jarosława Gowina podpisało się 12 posłów oraz 2 senatorów.

Poniżej pełna treść komunikatu:

"My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy poparcia Jarosławowi Gowinowi jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii.

Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania. Sprzeciwiamy się uprawianiu przez nich polityki metodą wywoływania konfliktów i politycznego chuligaństwa – nie takim ideom służy partia, która w swej nazwie odwołuje się do porozumienia

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że przywództwo premiera Jarosława Gowina w Porozumieniu gwarantuje stabilność zarówno w łonie naszej partii, jak i w całej Zjednoczonej Prawicy, której Porozumienie pod przywództwem prezesa Jarosława Gowina jest lojalnym członkiem".

