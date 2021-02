"Mistrzostwo świata...". Fala komentarzy po konferencji Budki i Trzaskowskiego

Trzaskowski, który jako prezydent Warszawy zabrał szkołom moich córek pieniądze na dodatkowe zajęcia (to dobre szkoły więc nauczyciele tyrają darmo) opowiada ile on da szkołom. Jak tu nie powiedzieć o ichniemu: #wyp***dalaj – napisał na Twitterze publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. To tylko jeden z wielu komentarzy po konferencji Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego.