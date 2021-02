Szpitale próbują pomóc chorym w kontakcie z rodziną

Na poniedziałkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przez biuro prasowe KEP z okazji 29. Światowego Dnia Chorego, przedstawiono założenia uruchomionej dwa miesiące temu ogólnopolskiej akcji "Bądź przy mnie".

Założenia akcji "Bądź przy mnie"

– Oparto ją na dwóch prośbach chorego: "Porozmawiaj ze mną" i "Podnieś mnie na duchu" – powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poinformowała, że do akcji zgłosiło się 120 szpitali publicznych z około 600 takich placówek w kraju. Otrzymały one dwa zestawy smartfonów wraz z usługą dla oddziałów intensywnej terapii, gdzie są chorzy na COVID-19, tak, żeby mieli wirtualny kontakt z bliskimi. Placówki, które zgłaszały, że mają więcej oddziałów covidowych, mogły uzyskać więcej zestawów.

Wspomniała, że opracowano materiały edukacyjne związane z sytuacjami takimi, jak czas umierania, kiedy chory np. może nie mieć siły inicjować rozmowy albo nie może w niej uczestniczyć. Wówczas personel medyczny ma szansę skontaktować się z rodziną pacjenta i pomóc jej pożegna się z bliskim za pośrednictwem rozmowy przez komórkę.

Zapewnić wsparcie dla chorych

Poinformowała, że dzięki współdziałaniu z Zespołem KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polskiej Rady Ekumenicznej udało się zadbać o środki ochrony indywidualnej dla kapelanów w szpitalach, gdzie było to problemem. Zostały też udostępnione materiały formacyjne dla kapelanów oraz uruchomiono comiesięczne webinaria dla kapelanów szpitalnych.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński zwrócił uwagę, że doświadczenie choroby diametralnie zmienia sytuację osoby i obok pomocy medycznej potrzebuje ona wsparcia.

– Trzeba być autentycznie fizycznie blisko osoby chorej – podkreślił bp Kamiński. – Nie wystarczy ludzkie zapewnienie o bliskości – dodał. Przyznał, że w dobie pandemii nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania.

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. Jan Paweł II. Przypada on 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ma on uwrażliwić społeczeństwo i działające na rzecz służby zdrowia instytucje katolickie na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym.

Hasłem tegorocznego 29. Światowego Dnia Chorego są słowa z Ewangelii św. Mateusza: "Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście".