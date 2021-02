Trzaskowski w Radiu Zet: To pytanie od TVP Info!

Prezydent Warszawy komentował sobotnią konwencję Platformy Obywatelskiej, na której zaprezentowano postulaty partii, które mają być zrealizowane po wygranych wyborach. Zdaniem Trzaskowskiego pomysły jego ugrupowania miały "pobudzić opozycję".

– To był plan na najbliższe miesiące i lata, mówiący o najważniejszych kwestiach programowych, do wprowadzenia, kiedy PiS odda władzę. Miał pobudzić całą opozycję do działania – stwierdził na antenie Radia Zet.

"To pytanie od TVP Info!"

Podczas programu dziennikarka Beata Lubecka zaczęła zadawać mu pytania przesłane przez internautów. Jedno z nich dotyczyło warszawskiej Skry. – Wielokrotnie odpowiadałem tutaj w Radiu ZET na to pytanie, mam takie wrażenie, że za każdym razem dostaję ten sam zestaw pytań od tych samych słuchaczy – stwierdził polityk.

Beata Lubecka zadała mu wtedy pytanie kolejnego słuchacza, którego interesował fakt, że Borys Budka i Rafał Trzaskowski podczas ostatniej konwencji zaproponowali wykluczające się postulaty. Jeden z nich mówił o konieczności wprowadzenia referendum, które pozwalałoby odwołać parlamentarzystę, który zmienił barwy partyjne, a drugi natomiast apelował do „pięciu sprawiedliwych” ze Zjednoczonej Prawicy, którzy mieliby przejść do opozycji i pomóc obalić rządy Kaczyńskiego.

– TVP Info, znowu TVP Info, znowu TVP Info, znowu pytanie od TVP Info, bo TVP Info... to są wszystko pytania od TVP Info – mówił Trzaskowski.

Po tych słowach dziennikarka zaczęła się śmiać. – Nie, nie od TVP Info. Pan wszędzie widzi TVP Info. Gdzie tu logika? – stwierdziła Lubecka.

