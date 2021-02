Koniec epoki

Zaznaczam, że nowego szefa oddziału nie znam, o jego dorobku nic nie wiem i zresztą nie mam szans się z dotyczących go publikacji dowiedzieć, bo jedynym powodem, dla którego, zdaniem miłośników „tolerancji”, ma on mieć do końca życia wilczy bilet, jest fakt przynależności przed laty do radykalnej organizacji narodowej i wygłoszona gdzieś opinia, że hajlowanie to niekoniecznie hajlowanie, bo „salut rzymski” jest gestem znacznie starszym od nazizmu. Opinia, moim skromnym zdaniem, analogiczna do częstego w liberalnych mediach twierdzenia, że „tęcza nie obraża”, bo to przecież, he, he, biblijny symbol przymierza z Bogiem.