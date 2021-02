Lewica prezentuje 10-punktowy pakiet dla młodych

–Czas, żeby głos młodego pokolenia, które chce Polski sprawiedliwej społecznie, wolnej, nowoczesnej, wybrzmiał i zmienił nasz kraj – mówił na konwencji Lewicy Adrian Zandberg.

– Po to jest Lewica, żeby problemy z pracą, z mieszkaniami, z odpowiedzialnością za klimat, zmianę energetyczną, świeckie państwo, równa, traktująca wszystkich uczniów sprawiedliwie szkoła, żeby to nie było cały czas tylko marzenie o przeszłości, żeby to stała się nasza normalność. Po to jesteśmy i po to jest z nas każdym miesiącem coraz więcej – tłumaczył lider partii RAZEM.

10 propozycji dla młodych

– Przedstawiliśmy 10 propozycji, które napisało młode pokolenie, które będzie pisało nowy rozdział dla Polski, które zrobi to lepiej o tych, którym uwierzyliśmy, a nas zawiedli. Wśród nich prawo do aborcji, bo mamy 2021 rok i to kobieta powinna decydować, bez żadnych konsultacji, broń Boże z politykiem czy biskupem, o tym, czy chce przerwać ciążę, czy jej nie chce przerywać, bo jesteśmy w sercu Europy – mówił europoseł Robert Biedroń.

twitter

– Mieszkania tanie dla młodego pokolenia, dla wszystkich potrzebujących. Chcę się zobowiązać w imieniu całej Lewicy: będziemy mieli wpływ na to, że w Polsce brakujące 2 mln mieszkań dojdą do ludzi. Będą albo sprzedawane po cenie wytworzenia, albo będą wynajmowane po maksymalnie 20 złotych z metra – tłumaczył lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

– W tej sprawie powołamy przedsiębiorstwo państwowe, które rozwiąże ten problem, bo budujecie, deweloperzy, mieszkania dla tych, których na to stać, a my chcemy budować mieszkania dla wszystkich – dodał polityk.

Czytaj też:

Rośnie siła Hołowni. Co z Platformą Obywatelską?Czytaj też:

"Barbarzyńska praktyka". Winnicki: Świat idzie do przodu, lewica chce nas cofać