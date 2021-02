Ogromny wzrost liczby zakażeń. Nie żyją 372 osoby

Niedzielski pytany był w środę rano w TOK FM m.in. o najnowsze dane dotyczące potwierdzonych zakażeń koronawirusem. – Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań – powiedział polityk.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. – A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, bo to jest prawie 3,5 tys. przypadków więcej niż tydzień temu.

Po godzinie 10, resort zdrowia poinformował także o 372 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19.

Dzisiaj informacje o nowych obostrzeniach

Na antenie TOK FM, minister poinformował jednocześnie, że około godziny 11-12 podane zostaną informacje dot. nowych obostrzeń.

– Ponieważ te wyniki wymagają przyjrzenia się, co należy zdecydować (w kwestii obostrzeń – red.) – tłumaczy szef resortu zdrowia.

Wymieniając możliwe obostrzenia, na wprowadzenie których zdecyduje się rząd, Niedzielski wymienił ograniczenie ruchu na południowej granicy Polski, sformalizowanie zasad dot. noszenia maseczek (chodzi o zakaz zastępowania maseczek szalikiem albo przyłbicą) i wprowadzenie regionalizacji.

Polityk zapytany o datę, od której obowiązywać będą nowe obostrzenia minister stwierdził, że prawdopodobnie będzie to najbliższa sobota. – Nie ma na co czekać – mówił Niedzielski.

