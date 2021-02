"Żenujące". Posłanka Lewicy odpowiada na wpis Millera

Leszek Miller postanowił mocno zakpić z polityków Zjednoczonej Prawicy. Na swoim Twitterze zamieścił wpis, w którym sugeruje, że nie powinni oni stanowić w Polsce prawa, ale... leczyć się psychiatrycznie.

"Tragedią Polski jest to, że ludzie, którzy powinni przyjmować tabletki przyjmują ustawy" – napisał były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Na wpis zareagowała jedna z polityków Lewicy. Marcelina Zawisza jednoznacznie określiła słowa Leszka Millera jako "żenujące". Zawisza wskazała, że porównywanie kogokolwiek do osób z problemami psychicznymi stygmatyzuje osoby cierpiące na te schorzenia. Co więcej – to politycy są odpowiedzialni za to, że nakłady na politykę zdrowia psychicznego Polaków są wyjątkowo niskie.

"Tragedią Polski jest to, że mimo rosnącej świadomości w społeczeństwie, kolejni politycy zamiast zabiegać o zwiększenie nakładów na psychologie i psychiatrie stygmatyzują osoby z chorobami psychicznymi i potrzebujące farmakoterapii. Żenujące " – napisała Zawisza.

twitter

Ogólnopolski problem

Kwestia chorób i problemów psychicznych Polaków została z powodu pandemii koronawirusa odsunięta na dalszy plan. Mimo to, temat wciąż powraca w publikacjach i reportażach dziennikarzy. Eksperci wskazują, że długotrwała izolacja oraz problemy ekonomiczne gospodarstw domowych wywołane przez kryzys gospodarczy fatalnie odbijają się na kondycji psychicznej Polaków. Szczególnie narażeni na psychiczne obciążania są ludzie młodzi.

Pomimo znacznego wzrostu nakładów na służbę zdrowia w ostatnich latach, w tym także na leczenie psychiatryczne i pomoc psychologiczną problem jest nadal zauważalny.

– Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe jest to, żeby w tym okresie pandemii dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Mało jest ważniejszych spraw niż ta. To test naszej wrażliwości i empatii – mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki przedstawiając założenia planu niwelowania negatywnych skutków psychologicznych pandemii wśród dzieci i młodzieży.

Również podczas niedawnego Dnia Walki z Depresją szef polskiego rządu podkreślał, że niezmiernie ważne jest, aby przeciwdziałać tego rodzaju chorobom.

Według szacunków WHO depresja dotyka już 300 milionów ludzi na całym świecie.

Czytaj też:

Miller wykorzystuje słowa Bielana i uderza w CzarzastegoCzytaj też:

Kwaśniewski: Miller i Janda o tym zapomnieli