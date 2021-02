Miller wykorzystuje słowa Bielana i uderza w Czarzastego

Polityk opublikował na Twitterze wpis, w którym nawiązał do kryzysu w partii Porozumienie Jarosława Gowina. Chodzi o ostatnie działania Adama Bielana, który – powołując się na ekspertyzy prawne – stwierdził, że kadencja Gowina na stanowisku prezesa partii upłynęła w kwietniu 2018 roku.

"Adam Bielan mówi, że nie przypomina sobie, by szef jakiejkolwiek partii politycznej zapomniał zorganizować kongres, by wybrać go na kolejną kadencję. Gdyby Bielan patrzył uważniej dostrzegłby W. Czarzastego, który właśnie rozpoczął szósty rok swojej czteroletniej kadencji" – napisał na swoim profilu Miller. Jego konflikt z Czarzastym trwa od dawna.

twitter

(nie)Porozumienie

Po tym, jak Bielan uznał, że to on, jako szef Konwencji Krajowej, pełni obecnie funkcję prezesa Porozumienia, został wykluczony z partii. Taką samą decyzję podjęto wobec Kamila Bortniczuka. Obaj politycy nie zgadzają się z tym rozstrzygnięciem, przekonując, że jest ono niezgodne ze statutem Porozumienia.

Wicerzecznik partii Jan Strzeżek powiedział w rozmowie z DoRzeczy.pl, że prezesem Porozumienia pozostaje Jarosław Gowin.

Czytaj też:

Co się dzieje w Porozumieniu? Współpracownik Gowina odpowiada