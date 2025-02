Niesiołowski: Trzeba zamknąć Kaczyńskiego. Wspieram Giertycha

Hanna Gill-Piątek poinformowała niedawno o utworzeniu koła PO Łódź Centrum. Członkami koła zostali m.in.: były wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, była wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak oraz wiceminister skarbu w rządzie Leszka Millera Józef Woźniakowski.

Stefan Niesiołowski wrócił do Platformy Obywatelskiej po dziewięciu latach przerwy. We wrześniu 2016 r. polityk wystąpił z PO. Współtworzył koło poselskie i stowarzyszenie Europejscy Demokraci (później Unia Europejskich Demokratów, która wchodziła w skład koalicyjnego klubu PSL – Koalicja Polska). W 2019 r. ogłosił zakończenie aktywności politycznej. – To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy – mówił na konferencji Stefan Niesiołowski. Jak zaznaczył, zwycięstwo "koalicji 15 października" zostanie dopełnione dopiero po wygranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

Chce wsadzić prezesa PiS za kraty

Niesiołowski pytany o pomysł na swoją działalność w polityce wprost przyznaje, jaki ma cel.

– Domagam się przyspieszenia rozliczeń. Jeżeli u władzy był gang przestępców to trzeba zamknąć herszta tego gangu, a był nim Jarosław Kaczyńskim. Nie może być tak, że prokuratorzy boją nawet wymawiać się jego imię. A przecież ten człowiek przez 8 lat demolował i okradał mój kraj – grzmi Stefan Niesiołowski w rozmowie z "Super Expressem".

Dodał, że współpracuje blisko z Romanem Giertychem, szefem komisji ds. rozliczenia PiS i mocno popiera jego działania. Z kolei w kampanii może na niego liczyć Rafał Trzaskowski. – Chcę mu pomóc w walce o Polskę. Najważniejsze jest dzisiaj to, żeby powstrzymać pana Nawrockiego. Wydaje się dużo gorszy od Dudy – mówi Stefan Niesiołowski. Były wieloletni parlamentarzysta zapewnia, że nie będzie startował już w żadnych wyborach i nie aspiruje do publicznego stanowiska.

