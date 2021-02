Premier: Depresja to nie powód do wstydu, ani do lekceważenia

W związku z przypadającym dziś Dniem Walki z Depresją, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że jest to choroba, która może dotknąć każdego. "Depresja to nie powód do wstydu, ani do lekceważenia" – podkreślił.

Szef rządu zaapelował, abyśmy szczególnie dziś zwrócili się do bliskich nam osób zmagających się z tą chorobą z jednym prostym pytaniem: "jak mogę pomóc?". "Tylko tyle i aż tyle" – skwitował.

Czym jest depresja? Objawy

Depresja to choroba, która - według szacunków WHO - dotyka już 300 milionów ludzi na całym świecie. Do częstych jej objawów zaliczyć możemy m.in. obniżony lub obojętny nastrój, zaburzenia lękowe, osłabienie koncentracji, niską samoocenę, poczucie winy, problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, spowolnienie psychoruchowe, myśli samobójcze, zaburzenia snu, utratę zdolności odczuwania przyjemności, zwiększony bądź zwiększony apetyt. Zwykle u pacjenta występuje kilka objawów, choć nie wszystkie muszą wystąpić równocześnie. Aby zdiagnozować depresję konieczne jest utrzymywanie objawów przynajmniej dwa tygodnie.

Przyczyny depresji

Przyczyny depresji możemy dzielić na: endogenne (genetyczne, metaboliczne); egzogenne (związane z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, z uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych, alkoholu i narkotyków); a także psychogenne (trudne wydarzenia życiowe, straty i zmiany).

Leczenie depresji

Decyzja dotycząca leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby i historii konkretnego pacjenta. Przy łagodnym nasileniu choroby wystarczajaca może okazać się psychoterapia, w przypadkach cięższych także farmakoterapia. Nieleczona depresja może prowadzić do śmierci.

Więcej informacji na temat depresji dostępnych jest na stronie WYLECZ DEPRESJĘ.

Czytaj też:

"Żyłam w ciągłym strachu". Amerykańska piosenkarka wyznała, że jest chora



Czytaj też:

Jarosław Kret o walce z chorobą. "Dziecko trzymało mnie przy życiu"