Nieoficjalnie: Gigantyczna kara dla "Solidarności" za banery z okazji 40-lecia związku

Jak wynika z informacji serwisu Tysol.pl, karę na "Solidarność" nałożył – w imieniu władz miasta – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ).

Chodzi o banery z okazji 40-lecie Solidarności, w tym plakaty ze słowami papieża Jana Pawła II – czytamy.

Rzecznik "Solidarności" Marek Lewandowski nie chce na razie komentować sytuacji, poinformował jednak, że jutro do sprawy odniesie się przewodniczący związku – Piotr Duda.

– Zapraszam jutro do Gdańska na konferencję prasową z udziałem przewodniczącego Piotra Dudy, podczas której odniesiemy się do tych decyzji oraz innych działań władz Gdańska wymierzonych w nasz Związek. Początek konferencji o godz. 12 – poinformował Lewandowski.

Komentarz GZDiZ

Chociaż "Solidarność" nie chce na razie komentować nałożenia kary, dziennikarzowi Radia Gdańsk udało się porozmawiać z dyrektorem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Poproszony o komentarz do sprawy, Mieczysław Kotłowski przyznał, że informacja o karze dla "Solidarności" zaskoczyła go. Dyrektor GZDiZ przyznał także, że "w całej tej sytuacji komuś zabrakło wyczucia". „Jednak cała sprawa zapewne jest zgromadzona we właściwej dokumentacji – informuje dalej Radio Gdańsk dalej.

Jak ustalili dziennikarze stacji, prawdopodobnie osoba, która zdecydowała o nałożeniu kary to zastępca dyrektora – Michał Szymański.

40-lecie "Solidarności"

W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” - pierwszej w krajach komunistycznych, legalnej i niezależnej od władz organizacji związkowej.

Podwaliny pod powstanie NSZZ „Solidarność” położyła fala strajków organizowany latem 1980 r. w zakładach pracy, w tym w Stoczni Gdańskiej, gdzie utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i spisano 21 postulatów strajkujących. Strajki zakończyły się podpisaniem porozumień sierpniowych między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym –30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu na Górnym Śląsku. Władza zgodziła się m.in. na utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.

17 września 1980 r. porozumienie komitetów strajkowych przyjęło statut i utworzyło Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność”. Działalność organizacji Sąd Najwyższy zarejestrował 10 listopada 1980 r. Wkrótce Solidarność liczyła niemal 10 milionów członków a jej znaczenie wykraczało daleko poza ramy związku zawodowego.