Sobolewski: Mam nadzieję, że rozumieją to wszyscy uczestnicy Zjednoczonej Prawicy

Dzięki głosom Solidarnej Polski w Sejmie przyjętow czwartek wniosek ws. przekazania przez ministra kultury Piotra Glińskiego informacji na temat środków przyznanych z Funduszu Wsparcia Artystów. Wśród posłów, którzy poparli wniosek znaleźli się m.in. Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik, Jan Kanthak, Sebastian Kaleta, Michał Woś i Janusz Kowalski. Głosowanie stało się powodem kolejnych starć w koalicji rządzącej.

Sytuację w Zjednoczonej Prawicy komentował w Polskim radiu 24 Krzysztof Sobolewski z PiS, który zapewniał, że nie jest tak źle, jak to pokazuje opozycja, czy niektóre media.

– Jestem z natury optymistą i z tego, co mam informacje, to sytuacja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nie wygląda tak w czarnych barwach, jak chce to przedstawiać opozycja bądź jedna z tych opozycyjnych stacji telewizyjnych – ocenił polityk.

– Zawsze, od 2014, 2015 roku były wewnątrz Zjednoczonej Prawicy toczone rozmowy, spory, kontrowersje dotyczące różnych projektów ustaw, kierunków działań, ale kończyły się kompromisem, wypracowaniem rozwiązań kompromisowych – podkreślał.

"Mam nadzieję, że rozumieją to wszyscy uczestnicy Zjednoczonej Prawicy"

– Dzięki Bogu Zjednoczona Prawicy odniosła drugi raz z rzędu zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, czego wcześniej nikt nie dokonał. Dostaliśmy mandat od Polaków do tego, aby realizować dalej program, z którym szliśmy do Polaków i mam nadzieję, że nasi koalicjanci rozumieją, że wartością samą w sobie jest Zjednoczona Prawica i tylko dzięki temu możemy zrealizować to, co obiecywaliśmy Polakom i czego część już do tej pory zrealizowaliśmy. Mam nadzieję, że rozumieją to wszyscy uczestnicy Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Krzysztof Sobolewski w PR24.

