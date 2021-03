Błaszczak: Zrobimy wszystko, żeby jedność została zachowana

Dziękigłosom Solidarnej Polski w Sejmie przyjętow czwartek wniosek ws. przekazania przez ministra kultury Piotra Glińskiego informacji na temat środków przyznanych z Funduszu Wsparcia Artystów. Wśród posłów, którzy poparli wniosek znaleźli się m.in. Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik, Jan Kanthak, Sebastian Kaleta, Michał Woś i Janusz Kowalski. Głosowanie stało się powodem kolejnych starć w koalicji rządzącej.

W radiowej Jedynce szef MON Mariusz Błaszczak stwierdził, że "jest optymistą" jeśli chodzi o dalsze losy koalicji.

– Warunkiem wprowadzenia nowego planu jest jedność, a więc zrobimy wszystko, żeby jedność została zachowana. Jestem optymistą. Gdyby nie było różnic nie bylibyśmy koalicją, tylko jedną partią polityczną. Sądzę, że mimo tych różnic przewalczymy wszystkie nieporozumienia i Polska będzie dalej się rozwijać pod rządami Zjednoczonej Prawicy – mówił.

Szczepionki z Chin w Polsce? Błaszczak: Będziemy o tym dyskutowali

Błaszczak pytany był również o zakup chińskich szczepionek dla Polski.

– Jutro posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, będziemy o tym dyskutowali. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji społeczeństwa polskiego – podkreślił.

– Podczas ostatniego szczytu UE premier Morawiecki proponował, by firmy podzieliły się swoją licencją. Firmy, które mają opracowaną i dopuszczoną szczepionkę do wykorzystania w UE, by umożliwiły produkcję innym firmom, też w Polsce – przypominał. – Jesteśmy do tego gotowi, mamy odpowiedni potencjał, ale jak wszyscy wiemy, UE w tej dziedzinie, w tym przypadku można powiedzieć wprost, nie odznacza się skutecznością – dodał.

– Dla nas najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków, to jest nasz priorytet (…) koncentrujemy się, by zatrzymać trzecią falę, apelujemy do społeczeństwa, by wykazało się odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych – podkreślał.

