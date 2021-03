Ilu pacjentów może przyjąć Narodowy? Szef szpitala odpowiada

– Sytuacja jest cały czas zmienna. W tej chwili leży 180 pacjentów, mamy jeszcze zasoby około 40 łóżek gotowych do przyjęcia pacjentów, nikomu nie odmawiamy, leżą pacjenci w stanach ciężkich, średnich, pod respiratorami, pod innymi urządzeniami wspierającymi oddech – powiedział Zaczyński w TVN24.

Dodał, że "cały czas dzwonią telefony". – Infrastruktura tlenowa na górnym poziomie jest już zabezpieczona i gotowa, są miejsca i boksy do wstawienia, wystarczy tylko wstawić łóżka, kardiomonitory i reduktory do tlenu (...). Mamy też w przypadku dramatycznej sytuacji zabezpieczoną możliwość rozwoju i osiągnięcia poziomu wyższego niż 500 gotowych łóżek. Maksymalnie myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie osiągnąć tysiąc łóżek – ocenił Zaczyński.

Nagły wzrost zachorowań

Jak przyznał, wzmożony napływ pacjentów do Szpitala Narodowego rozpoczął się od zeszłego piątku. – Jeszcze do zeszłego tygodnia liczba pacjentów oscylowała w granicach 40-50. Natomiast czwartek, piątek zeszłego tygodnia, to był nagły wzrost zachorowań, dosyć spory, to było ponad 30 przyjęć w nocy z piątku na sobotę – zaznaczył Zaczyński. Zapewnił jednocześnie, że sytuacja "nadal jest pod kontrolą i cały czas jest zapewniana baza łóżkowa dla pacjentów z koronawirusem".

– Widzimy, że jest inna skala i jest większa zakaźność, też młodsze osoby zaczynają chorować na COVID-19. Jest to w charakterystyce szczepu brytyjskiego – wskazał dyrektor Szpitala Narodowego.

Podkreślił, że niezależnie od szczepu koronawirusa "najważniejsze, żebyśmy się nie zarazili, wobec tego szczelnie zakrywali usta i nos, zachowywali dystans i dezynfekowali ręce".

