Brudziński opowiadał o Kaczyńskim: Mam nadzieję, że moja głowa się nie potoczy

Premier Mateusz Morawieckioraz wicepremier Jarosław Kaczyński wzięli udział w uroczystości nadania imienia maszyny i rozpoczęcia drążenia tunelu pod dnem Świny łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Podczas swojego wystąpienia Joachim Brudziński podzielił się z zebranymi zabawną anegdotą.

– Była tutaj już mowa o śp. prezydencie Lechu Kaczyńskim. Pan prezes Jarosław Kaczyński skromnie o sobie nie wspomina, ale chcę państwu opowiedzieć taką anegdotę – rozpoczął swoją opowieść Brudziński.

– Mam nadzieję panie prezesie, że głowa moja się nie potoczy po tych schodach – podkreślił.

twitter

– Kiedyś był taki prima aprilisowy żart „Głosu Szczecińskiego”, że Jarosław Kaczyński zakupił wyspę na Karsiborzu, na której planuje budować ekskluzywny hotel i kiedy wokół tych wysp karsiborskich czasami żeglowaliśmy, zawsze, zawsze Jarosław Kaczyński pytał wtedy, czy inwestycja budowy tunelu postępuje– mówił europoseł.

"Naszym marzeniem jest silne wybrzeże"

– To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć barierę niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg lat, szereg dziesięcioleci natrafiało – tłumaczył szef rządu, przemawiając podczas uroczystości.

– Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2. To wyraz imperialnych, mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada. My musimy potrafić w tych trudnych, coraz trudniejszych okolicznościach realizować nasze interesy, naszą, polską rację stanu – dodał Morawiecki.

"To polska racja stanu"

Podczas konferencji prasowej głos zabrał również wicepremier Jarosław Kaczyński, który nie krył, że jest to niezwykle ważna inwestycja. W swoim przemówieniu prezes PiS nawiązał do słów ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Przed laty mój śp. brat powiedział że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy, prowadzać politykę wobec tego regionu. To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z Konstytucją, państwem scalonym, zintegrowanym, silnym – mówił prezes PiS.

Czytaj też:

Ważne przemówienie Morawieckiego. "Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2"Czytaj też:

Mocne wystąpienie Kaczyńskiego: To polska racja stanu