Lider AgroUnii: Zrobiliśmy premierowi WY********J

Wpis lidera AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz wcześniejszy wpis byłego premiera Donalda Tuska dotyczą wczorajszej konferencji prasowej we Wrześni.

Protest AgroUnii we Wrześni

– Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje – mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni (łączące drogę krajową nr 15 z z drogą krajową nr 92).

W trakcie wystąpienia Mateusza Morawieckiego oraz burmistrza Wrześni Tomasza Kałużnego w pobliżu uroczystości pojawiło się kilka ciągników rolniczy i grupa kilkudziesięciu rolników. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", rolnicy próbowali zagłuszać wystąpienie premiera.

W pewnym momencie część rolników z transparentami próbowało pokonać bariery i wbiec na jezdnię, na której przemawiał premier. Protestujących zatrzymała policja i funkcjonariusze SOP. W sumie wylegitymowano 16 osób.

Tusk chwali protest. Wulgarny wpis Kołodziejczaka

"Mateusz, zgodnie z postulatem Strajku Kobiet, czym prędzej się oddalił" – skomentował wydarzenia z Wrześni były premier Donald Tusk.

twitter

"Jedni postulują, AgroUnia robi! Zrobiliśmy premierowi WY********J" – odpisał politykowi lider organizacji. "Spełniamy marzenia Polaków" – cieszy się dalej Kołodzieczak.

Działacz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" tłumaczył w piątek, że rolnicy "chcieli tylko zadać jedno pytanie: Panie premierze, co z rolnictwem". – Niestety premier nie chciał z nami rozmawiać. Ale my będziemy za nim jeździć, będziemy go nękać – tłumaczył dalej Kołodziejczak.

Czytaj też:

Tajemniczy wpis Tuska o Morawieckim. "Mateusz, zgodnie z..."