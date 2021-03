Minister Maląg podsumowała rok pandemii koronawirusa

11 marca ub.r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmując o stale rosnących zakażeniach. W Polsce stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia 13 marca 2020 r., a 20 marca wprowadzono stan epidemii. Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 wykryto w naszym kraju 4 marca ub.r.

Minister rodziny podsumowując ostatni rok w polityce społecznej podkreśliła, że działania podejmowane przez rząd w czasie epidemii musiały być dobrze przemyślane i szybko zrealizowane.

Pierwsze tarcze antykryzysowe

– Już 18 marca była gotowa pierwsza tarcza antykryzysowa, która weszła w życia 1 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki postawił przed rządem zadania, które miały na celu ochronę zdrowia i życia Polaków, ale także ratowanie miejsc pracy – powiedziała Maląg. Wskazała, że na ten ostatni cel przekazano do tej pory ponad 190 mld zł.

– Efekty tych działań pokazują wskaźniki bezrobocia. Najnowsze dane mówią o stopie bezrobocia na poziomie 6,5 proc. Na tle Unii Europejskiej jesteśmy na pierwszym miejscu z najniższym wskaźnikiem bezrobocia – powiedziała minister. Dodała, że rząd przygotował wsparcie także dla osób, które straciły pracę. Wspomniała o dodatku solidarnościowym oraz wzroście zasiłku dla bezrobotnych.

Troska o seniorów

Szefowa MRiPS przypomniała też o działaniach na rzecz seniorów. Wymieniła m.in. uruchomienie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. – To 13 tys. wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym i przeszło 20 tys. seniorów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na wsparcie – podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że specjalna pomoc trafiła do domów pomocy społecznej. – Przez ten rok przekazaliśmy dodatkowo ponad 600 mln zł do domów pomocy społecznej na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego. Dzisiaj 90 proc. mieszkańców DPS-ów jest już zaszczepionych drugą dawką. W przypadku pracowników tych placówek jest to 70 proc. – dodała Maląg.

Programy społeczne

Pomimo pandemii - zaznaczyła - udało się utrzymać programy społeczne. – Najważniejsze jest to, że w sytuacji, kiedy miliardy nieplanowanych wydatków zostało przekazanych na walkę z COVID-19, udało się utrzymać dotychczasowe programy społeczne. Nie było nawet jednej rozmowy, że zagrożona jest realizacja 500 plus, Dobrego Startu, czy Malucha plus – powiedziała minister.

Wskazała, że udało się także przeprowadzić waloryzację rent i emerytur, wypłatę trzynastej emerytury i przeprowadzenie przez proces legislacyjny ustawy o 14. emeryturze. – Tylko w 2021 r. z budżetu ministerstwa na programy społeczne zostanie przeznaczonych 80 mld zł – przekazała Maląg.

Minister zachęciła także do szczepień przeciw koronawirusowi. – Szczepmy się tak, jak mówi narodowy program szczepień. Zróbmy to dla siebie, swoich bliskich, swoich współpracowników. To pozwoli nam wyjść z tego trudnego czasu – dodała szefowa MRiPS.

Czytaj też:

Maląg: Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia po pandemii koronawirusaCzytaj też:

Maląg: Do szczepień zgłosiło się 50 proc. pracowników miejsc opieki nad najmłodszymi