PE uchylił immunitety katalońskim europosłom. Będzie skarga do TSUE

O decyzji Parlamentu Europejskiego poinformowała na Twitterze korespondentka Polsat News Dorota Bawołek.

twitter

Chodzi o byłych członków rządu Katalonii, którzy w 2017 roku zorganizowali nieuznane przez hiszpańskie władze referendum niepodległościowe.

O tym, że PE ma zagłosować za odebraniem im immunitetu, aby umożliwić Hiszpanii postawienie ich przed sądem, Polsat News informowało nieoficjalnie już w niedzielę.

Podwójne standardy UE

Jeszcze przed decyzją PE, w rozmowie z Polsat News, kataloński europoseł Carles Puigdemont stwierdził, że Unia Europejska stosuje podwójne standardy, które polegają na "ciągłej krytyce rządów w Warszawie i Budapeszcie" i przymykania oczu na "niedemokratyczne działania władz w Madrycie".

– Uważam, że Unia Europejska jest bardzo odważna w krytyce polskich czy węgierskich władz, a jednocześnie bardzo tchórzliwa wobec dużych państw, jak Hiszpania. Te podwójne standardy zagrażają europejskiemu stylowi życia, podważają moralną pozycję Unii Europejskiej, która poucza inne regiony świata o tym, że powinny respektować prawa człowieka, a tymczasem prawdziwi więźniowie polityczni nie są w Polsce czy na Węgrzech, ale w Hiszpanii – mówił.

Skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Pytany, czy nie jest zaskoczony tym, że PE chce odebrać mu immunitet, Puigdemont mówi, że "od początku wiadomo było, że hiszpańskie władze będą próbowały pozbawić ich nietykalności". – Jesteśmy gotowi na taki scenariusz i już przygotowujemy kolejne kroki po głosowaniu w Europarlamencie – dodawał.

– Jeśli nasz immunitet zostanie uchylony to zaskarżymy decyzje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i będzie to wyjątkowa sprawa – zapowiadał.

– Hiszpania nie jest w stanie zapewnić nam sprawiedliwego procesu, nie ma żadnych gwarancji, że Katalończycy mogą liczyć na sprawiedliwy sąd, i jak pokazuje nasze doświadczenie z Belgii, teraz najskuteczniej walczymy o swoje prawa z zagranicy – dodawał.

Czytaj też:

PE chce odebrać Polsce fundusze. Ważny wpis KaletyCzytaj też:

Cała UE "Strefą Wolności LGBTIQ". Szokujący pomysł PECzytaj też:

"Ostrzegaliśmy". Radny PiS: Jeszcze niedawno dla wielu wydawało się to abstrakcją