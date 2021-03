Czy to przełom? Energa Oświetlenie posiada lampy eliminujące wirusa

O lampie UV-C spółki Energa Oświetlenie poinformował w marcowym wydaniu wewnętrzny magazyn Grupy Orlen „GO!”, w artykule pt. „Dezynfekcja światłem”. – Lampa jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas pracy. Skutecznie dezynfekuje, eliminując wirusy i bakterie, a co ważne także wirusa SARS-CoV-2 – podkreślono w informacji.

Natychmiastowa eliminacja wirusów

Jak podał magazyn „GO!”, lampa UV-C oferowana jest „przede wszystkim szkołom, urzędom, hotelom, placówkom medycznym, a także zakładom kosmetycznym czy fryzjerskim”.

W artykule wyjaśniono, że jest to lampa przepływowa typu Flow, co oznacza, że ruch powietrza jest wymuszony przez wentylator – „powietrze skażone patogenami zasysane jest przez otwory wlotowe do komory dezynfekującej, gdzie poddawane jest działaniu skoncentrowanego promieniowania UV-C”. – Powoduje to natychmiastową eliminację wirusów i bakterii – zapewniono w informacji.

Według magazynu „GO!”, lampa spółki Energa Oświetlenie posiada specjalną osłonę z odbłyśnikiem, dzięki czemu „wirusobójcze promieniowanie nie jest emitowane na zewnątrz”, a urządzenie, nawet podczas pracy, „jest zupełnie nieszkodliwe dla wzroku czy skóry”. W artykule wskazano jednocześnie, że aby dezynfekcja przy pomocy promieniowania UV-C była skuteczna, należy starannie dobrać moc i rodzaj promienników, przy czym ważne jest też odpowiednie rozmieszczenie tych urządzeń.

– Naszą ofertą zainteresowali się już pierwsi klienci – przyznał wiceprezes spółki Energa Oświetlenie Marcin Stojek, cytowany w informacji wewnętrznego magazynu Grupy Orlen. Jak podano, lampy UV-C zastosowano już w samej spółce Energa Oświetlenie – działają one tam w salach konferencyjnych i sekretariatach.

Lampy w biurach i sklepach?

– Rozwiązanie jest polecane zwłaszcza do pomieszczeń, w których przebywa jednocześnie wiele osób – informuje magazyn „GO!”. Jak wskazano w artykule, lampy UV-C mogą stosować, oprócz szkół, placówek medycznych, salonów fryzjerskich czy hoteli, także sanatoria, banki, biura, punkty sprzedaży, magazyny i terminale – urządzenia mogą być tam zamontowane na stałe albo na mobilnych stojakach i wykorzystywane w zależności od potrzeb.

– Oprawy dezynfekcyjne produkowane są w różnych rozmiarach i wyposażone w promienniki o różnych wydajnościach. Niektóre są przeznaczone do pomieszczeń o znacznej kubaturze, inne modele są niewielkich rozmiarów i mogą być zabierane ze sobą jako osobista +tarcza antywirusowa+ – podkreślono w artykule.

