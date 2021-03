"Dziękuję telewizyjnym Wiadomościom...". Stuhr wbija szpilę TVP

W środę odbyła się uroczysta gala nagród telewizyjnych Telekamery "Tele Tygodnia" 2021. Rozdano statuetki w takich kategoriach jak najlepsza aktorka i aktor, serial, osobowość telewizyjna czy juror. Przyznano także wyróżnienia specjalne. Nagrody odebrali m.in. Małgorzata Socha i Maciej Stuhr.

Stuhr: Dziękuję telewizyjnym "Wiadomościom"

Maciej Stuhr nigdy nie krył swojego negatywnego stosunku do telewizji publicznej. W środę aktor, odbierając nagrodę Telekamer, postanowił wbić szpilę TVP.

– Dziękuję telewizyjnym "Wiadomościom", które tak często próbują zrobić ze mnie czarny charakter, że część osób uwierzyła, że ta moja rola w "Szadzi" – seryjnego mordercy – może mieć ręce i nogi. Tutaj taka mała prośba w imieniu aktorek i aktorów do niektórych redakcji: to, że my coś mówimy ze sceny lub z ekranu, to nie my mówimy, tylko jesteśmy medium, przez które przemawia autor. To, że w spektaklu powiedziałem o Polsce, że jest wrzodem w pewnym miejscu – to nie ja powiedziałem, to autor sztuki – mówił Stuhr.

"Życzę nam wszystkim wspaniałej telewizji"

Aktor opisał też, jak powinna wyglądać telewizja publiczna.

– Dlatego z okazji tego święta telewizji życzę nam wszystkim wspaniałej telewizji – mądrej, uskrzydlającej, poszerzającej horyzonty. Telewizji, w której chcieliby i mogliby pracować najlepsi artyści i dziennikarze – usłyszeliśmy podczas wyemitowanej w środę gali.

Telekamery w czasie pandemii

Telekamery, czyli nagrody "Tele Tygodnia", przyznawane są za najważniejsze osiągnięcia telewizyjne od 1998 r. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybierają widzowie, oddając swoje głosy za pośrednictwem SMS-ów. Kolejne rozdania nagród odbywają się do dziś co roku w styczniu lub lutym, honorując laureatów za rok ubiegły. W tym roku – ze względu na pandemię – wręczono je wyjątkowo w marcu.

