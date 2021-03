Wpadka Millera. Poparł rezolucję PE, ale nie potrafi rozszyfrować skrótu LGBTIQ

Parlament Europejski ogłosił w czwartek Unię Europejską "strefą wolności dla osób LGBTIQ". Jak podano na stronie instytucji, przejęta deklaracja jest odpowiedzią m.in. na ponad 100 „stref wolnych od LGBTIQ” w Polsce. W dokumencie podkreślono, że "społeczność LGBTIQ w Polsce jest narażona na coraz większą dyskryminację i ataki, w szczególności nasilającą się mowę nienawiści ze strony władz publicznych, wybranych urzędników (w tym obecnego prezydenta) oraz prorządowych mediów".

W rezolucji uchwalono m.in., że Komisja Europejska powinna wykorzystać wszystkie dostępne jej narzędzia, aby przeciwdziałać naruszeniom podstawowych praw osób LGBTIQ.

LGBTIQ - co to takiego?

Leszek Miller był dzisiaj gościem Radia Plus.Były premier pytany o możliwy brak poparcia opozycji dla ustawy o zasobach własnych UE, pozwalającej na wprowadzenie Funduszu Odbudowy mówi: – Jeżeli nie poprą ratyfikacji w Sejmie i ona przepadnie to oznacza, że wyrządzą krzywdę nie tylko Polsce, ale wszystkim unijnym krajom – stwierdził.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na wczorajszą rezolucję Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz próbował dowiedzieć się od Millera, czy ten wie, co dokładnie poparł.

– Geje, lesbkijki, osoby transseksualne, oraz takie, które mogą decydować o swojej płci... – próbował polityk, ale dziennikarz natychamiast nawiązał do dwóch ostatnich literek skrótu.

– No tak, ale będzie pan mnie teraz egzaminował? – spytał po chwili Miller. Polityk stwierdził, że "generalnie chodzi o to, by nie było takich przypadków jak w Polsce, gdzie samorząd podejmuje decyzje wykluczającą".

Miller: Robiąc to opozycja może wyrządzić krzywdę całej UE