Budka powiedział, czy spełni prośbę Morawieckiego. Padły mocne słowa

Po tym, jak w ciągu ostatnich kilku dni w Polsce zanotowano znaczny wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem, ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca szpitali tymczasowych. Politycy opozycji od samego początku krytykowali tę inicjatywę rządu, wskazując na znaczne koszty ich funkcjonowania oraz niewykorzystany do tej pory potencjał. Tymczasem w obliczu wzrastającej w kraju liczby zakażeń, szpitale tymczasowe okazały się ważnym elementem w systemie walki z pandemią.

W związku z tym premier Mateusz Morawiecki zaapelował w mediach społecznościowych do polityków opozycji, aby przeprosili za niesłuszną krytykę pod adresem szpitali tymczasowych.

"Myślę, że wiele osób powinno teraz dokonać refleksji i powiedzieć: "przepraszam". Teraz widać, że ostrożność i zapobiegliwość to właściwa taktyka - szpitale tymczasowe są niezbędne i działają tak, jak przewidywaliśmy" – napisał na Facebooku premier.

Podczas niedzielnej rozmowy na antenie RMF FM przewodniczący Platformy Obywatelskiej wyjaśnił, czy zamierza odpowiedzieć na prośbę szefa polskiego rządu i odwołać krytykę szpitali tymczasowych.

To premier powinien przeprosić

– Przede wszystkim pan premier Morawiecki powinien wyjść i przeprosić za Sasina, za wyrzucenie 70 mln złotych, które mogły być wydane w sposób lepszy – powiedział Borys Budka. – Może wreszcie rozliczyłby tych, którzy zamawiali od handlarza bronią respiratory? Może wreszcie zamiast 2 mld złotych na propagandę lepiej byłoby przeznaczyć je na służbę zdrowia? Jest wiele rzeczy, za które ten rząd powinien przeprosić, a nie dziś żądać tego od drugiej strony – stwierdził polityk opozycji.

Budka odniósł się również bezpośrednio do polityków Zjednoczonej Prawicy: Morawieckiego i Dworczyka, mówiąc, że mają "wyjątkowy tupet" żądając przeprosin.

Kwota wolna od podatku

Budka został również zapytany o to, czy PO poprze proponowaną przez PiS zmianę dotyczącą kwoty wolnej od podatku. Polityk odparł, że, według jego informacji, to "kolejne PR-owskie zagranie".

– Dlaczego? Dlatego że ta kwota ma być przeznaczona wyłącznie dla osób, którzy mają pensję minimalną, albo zarabiają do 4 tys. złotych, rząd jeszcze nie zdecydował. Jednocześnie - dlatego pan premier nie przedstawia Nowego Ładu - nie ma porozumienia w obozie władzy, bo chce się jednocześnie podwyższyć np. składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla innych – dodał Budka.

Dopytany o to, ile zatem powinna wynosić kwota wolna od podatku, odparł, że "to nie jest kwestia wyścigów, to jest kwestia przestawienia realnego planu".

– Mam nadzieję, że premier Morawiecki dotrzyma słowa i będzie to kwota 30 tys. zł z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Przypomnę, że dochody z PIT to jeden z podstawowych dochodów samorządów, które dziś borykają się z problemami finansowymi, których rząd nie widzi –dodał.

Trzaskowski zakażony koronawirusem

Przewodniczący PO skomentował również chorobę Rafała Trzaskowskiego. – Wymienialiśmy SMS-y. Na razie dobrze się czują, mam nadzieję, że tak będzie – powiedział. Budka przyznał się także, że wspólnie z żoną maja już za sobą COVID-19.

– Ja go pocieszałem. Myśmy rodzinnie w okresie świąteczno-noworocznym wspólnie z moją żoną Kasią przeszli COVID-19. Nie informowaliśmy o tym, ale Rafał wie, że zawsze może liczyć na moje wsparcie – powiedział.

Szokujące zdjęcie urodzinowe

Budka odniósł się także do szokującego zdjęcia urodzinowego tortu, który zamieścił w mediach społecznościowych.

– Jeżeli kogoś bulwersuje osiem świeczek na torcie, to proszę odsłuchać taśmy Obajtka. Proszę zobaczyć w jaki sposób ta władza podchodzi do obywateli, proszę zobaczyć jak tajniacy pałowali osoby na pokojowych manifestacjach, jak traktuje się ludzi, którzy upominają się o swoje prawa – stwierdził.

