Śmiszek poucza Sikorskiego. "Proszę o tym pamiętać"

W mediach społecznościowych pojawił się wpis, którego autor przytacza słowa wiceministra finansów dotyczące opłaty medialnej. Sprawę postanowił skomentować Radosław Sikorski. Polityk PO odniósł się jednak nie do kwestii merytorycznej związanej z opłatą, ale do wyglądu wiceministra.

Młodzież szkolna

Sikorski, który niedawno zakpił ze Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina tym razem postanowił odnieść się do wyglądu Piotra Patkowskiego. Na Twitterze, w komentarzu do informacji o opłacie medialnej, europoseł napisał, że myślał, iż "młodzież szkolna uczy się zdalnie". Był to przytyk do wyglądu i wieku Patkowskiego, który ma 29 lat.

Sikorski nie spodziewał się jednak, że jeden z posłów Lewicy wytknie mu niestosowne zachowanie. Krzysztof Śmiszek przypomniał politykowi PO, że ocenie powinny podlegać kompetencje, a nie wygląd czy wiek.

"Panie @sikorskiradek. Oceniajmy innych nie po wyglądzie i wieku, tylko po kompetencjach. Proszę o tym pamiętać. A co do kompetencji, jest tu wiele zastrzeżeń" – napisał Śmiszek.

Krytyka wyglądu

To nie pierwszy raz, kiedy wiceminister Patkowski jest krytykowany za swój wygląd. Również młody wiek wiceministra został mu wypomniany gdy obejmował stanowisko w ministerstwie finansów.

Patkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na SGGW w Warszawie. Od sierpnia 2018 r. kierował Departamentem Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Premiera. Odpowiadał tam za regularne opiniowanie projektów wszystkich ustaw oraz brał udział w pracach nad ostatecznym kształtem takich projektów jak np. ustawa o przeciwdziałaniu zatorów płatniczych, nowe prawo zamówień publicznych czy Konstytucja dla Biznesu

