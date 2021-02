Morawiecki o podatku od reklam: Chcemy, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy

W ubiegłym tygodniu miała miejsce akcja protestacyjna pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam. Sprawa jest do dziś szeroko komentowana. Wiele osób nie kryje oburzenia działaniami rządu, a niektórzy mówią wręcz o zamachu na wolność słowa. Z drugiej strony nie brakuje głosów polemicznych, a część komentatorów zarzuca protestującym hipokryzję, zwracając uwagę, że do tej pory podnoszenie podatków, dopóki dotykało innych branż, nie przeszkadzało dziennikarzom.

Z najnowszych ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że rząd ma zamiar wprowadzić szereg zmian w kontrowersyjnym projekcie.

Do planów wprowadzenia podatku odniósł się podczas konferencji w Gdańsku Mateusz Morawiecki. – My chcemy, żeby ten system był po prostu bardziej sprawiedliwy. Również dla lokalnych mediów – tłumaczył premier.

Zwracając się do przedstawicieli mediów lokalnych podkreślił: "Ten podatek nie jest dla was, ten podatek jest dla tych, którzy czasami utrudniają korzystanie z dostępu do danych dla was". – To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, jest zduszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych – dodawał.

"Proszę się ode mnie odstosunkować". Stanowski stanowczo o tym, dlaczego nie protestuje

