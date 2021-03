Prof. Kucharczyk: Drogie bazy

Wcale nie chodzi tutaj o bazy amerykańskie w Polsce. Mam na myśli bazy, a właściwie dostęp do tzw. międzynarodowych baz nauki typu Web of Science, SCOPUS czy ERIH Plus.

Kto nie jest w tych bazach, ten nie jest w naukowym obiegu. Kto nie jest w naukowym obiegu, ten ma mniejsze szanse na dostanie grantu badawczego. Kto nie dostanie grantu badawczego, ten ma mniejsze szanse na awans w drabince stopni i tytułów naukowych, a i może stać się „obciążeniem parametrycznym” dla swojej uczelni. A parametryzacja ma związek z ewaluacją. Ta ostatnia zaś z pieniędzmi, czyli budżetową subwencją wypłacaną (bądź nie) danej placówce naukowej w zależności od tego, jak wypadnie w ewaluacji. Jednak na początku też są budżetowe, czyli podatników („pana, pani, społeczeństwa”), pieniądze, i to całkiem niemałe.