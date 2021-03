"J***ć kaczystan!!!". Skandaliczne wpisy kandydata opozycji na prezydenta Rzeszowa

W niedzielę w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja, że wspólnym kandydatem opozycji w wyborach na prezydenta Rzeszowa będzie Konrad Fijołek. Wirtualna Polska podała, że kandydatura wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, po długich negocjacjach po stronie opozycji i osiągniętym w końcu porozumieniu, ma zostać ogłoszona na początku tygodnia.

Informacje WP potwierdziły się. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono Fijołka kandydatem na stanowisko prezydenta miasta.

Przedterminowe wybory

W połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Powodem jego odejścia jest zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznacza dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta.

Według opublikowanego niedawno projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wybory mają zostać zarządzone na 9 maja. Do tego czasu w mieście będzie rządził komisarz wyznaczony przez rząd.

Do tej pory walkę o fotel włodarza miasta zapowiedzieli wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, Grzegorz Braun z Konfederacji oraz wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Teraz do tej trójki dołączył Konrad Fijołek.

Skandaliczne wpisy kandydata

Tymczasem na jaw wyszły skandaliczne wpisy kandydata opozycji. Przypomniał je szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Na swoim koncie na Twitterze lokalny polityk PiS zamieścił screen z jednym z komentarzy, jakie Fijołek zamieścił na Facebooku. Wpis kandydata opozycji powstał w zeszłym roku podczas fali protestów środowisk feministycznych i lewicowych przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego.

"Chciałbym serdecznie pozdrowić nowego kandydata na Prezydenta #Rzeszów, a Platformę Obywatelską i PSL spytać skąd go wzięli? Spod celi? Bo kultura wypowiedzi na to wskazuje" – napisał Matecki odnosząc się do słów Fijołka, który napisał: "Jeeee**ć jeeee**ć kaczystan !!!!".

twitter

Matecki przypomniał także, że wulgarne stwierdzenie nie padło pod wpływem emocji, o czym pisał sam Fijołek.

"A gdyby ktoś się zastanawiał - czy może był to wpis po alkoholu albo w innym stanie wyłączającym świadomość, to macie poniżej odpowiedź. Kandydat na prezydenta wojewódzkiego miasta kilka miesięcy temu, ze swojego profilu, pisał bluzgi na poziomie szympansa" – zauważył Matecki, odnosząc się do następującego wpisu Fijołka na Facebooku:

"Użycie moich słów we wspomnianym komentarzu było w pełni świadome i adekwatne do wywołanej przez władze dramatycznej sytuacji społecznej i samego komentowanego posta, w którym protestujące kobiety krzyczą: "Cały Rzeszów śpiewa z nami, wypier***ć z pisowcami" #MuremZaKobietami".

Na wulgarne wpisy Fijołka zwrócił uwagę także europoseł Solidarnej Polski, Patryk Jaki.

"Wpis nowego kandydata opozycji na Prezydenta Rzeszowa. Kultura osobista, umiejętność prowadzenia debaty, zdolność do łączenia wszystkich" – napisał polityk.

