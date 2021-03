Katastrofa smoleńska. Jest nagranie z tajnej narady u Tuska

Do nagrania dotarli reporterzy "Magazynu śledczego Anity Gargas". Program zostanie wyemitowany w czwartek o godz. 21:55 w telewizyjnej Jedynce.

"Magazyn śledczy" udostępnił w mediach społecznościowych krótki zwiastun nowego odcinka. Z zapowiedzi programu wynika, że narada w Kancelarii Premiera odbyła się 23 kwietnia 2010 roku, czyli niecałe dwa tygodnie po katastrofie rządowego tupolewa w Smoleńsku.

Tusk rozmawia z Klichem

W zwiastunie znalazł się fragment rozmowy ówczesnego premiera Donalda Tuska z Edmundem Klichem, który po katastrofie smoleńskiej został akredytowanym przedstawicielem Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej (MAK), badającej przyczyny tragedii.

– Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę – mówi na nagraniu Tusk. – Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską – odpowiada Klich.

W innym fragmencie nagrania Tusk mówi: – Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje.

Zapowiedź programu kończy się stwierdzeniem narratora, że "nagranie miało zostać zniszczone".

Katastrofa smoleńska. Zginęło 96 osób

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy tupolew. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera Tu-154M zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

