Wójcik o sprawie Obajtka: To będzie sprawdzone

Wójcik był dzisiaj gościem Radia Plus. Polityk odniósł się także do zarzutów jakie część mediów i polityków opozycji wysuwa pod adresem szefa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Pod koniec lutego "Gazeta Wyborcza" w artykule "Taśmy Obajtka" zarzuciła prezesowi PKN Orlen łamanie przepisów. Prezes państwowego koncernu miał jakoby łączyć funkcje samorządowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, co jest niezgodne z prawem. Obajtek zdementował te rewelacje w specjalnym oświadczeniu. W kolejnych tygodniach pojawiły się nowe zarzuty pod adresem prezesa paliwowego koncernu.

"To będzie sprawdzone"

Minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik pytany w Radiu Plus o majątek prezesa Orlenu zapewniał, że sprawa zostanie zbadana przez odpowiednie organy.

– To powinno być sprawdzone i to będzie sprawdzone. Wniosek pana Obajtka do CBA jest jak najbardziej zasadny. Będzie to trzecia kontrola, z tego co wiem, jego oświadczeń majątkowych. To oświadczenie CBA, z którym się zapoznałem kilka dni temu, ono też wiele wyjaśnia w tej sprawie. Okazało się, że były dwie kontrole. Okazało się, że pierwsza kontrola była prowadzona w czasach, kiedy rządzili nasi oponenci i że ta pierwsza kontrola nie wykazała żadnych wątpliwości w prokuraturze. Prokuratura umorzyła postępowanie – mówił Wójcik.

Podczas audycji została poruszona również kwestii wewnętrznych układów w Zjednoczonej Prawicy. Wiceprezes Solidarnej Polski, był też pytany czy umowa koalicyjna ZP przewiduje stanowisko wiceministra aktywów dla polityka jego formacji i dlaczego po dymisji Janusza Kowalskiego nie zostało obsadzone.

– Przewiduje, tak... Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Natomiast faktem jest, że taka osoba powinna być w Ministerstwie Aktywów Państwowych, natomiast takiej decyzji nie ma na razie – odparł.

Sprawa Obajtka

Pod koniec lutego "Gazeta Wyborcza" w artykule "Taśmy Obajtka" zarzuciła prezesowi PKN Orlen łamanie przepisów. Prezes państwowego koncernu miał jakoby łączyć funkcje samorządowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, co jest niezgodne z prawem. Obajtek zdementował te rewelacje w specjalnym oświadczeniu. W kolejnych tygodniach pojawiły się nowe zarzuty pod adresem prezesa paliwowego koncernu.

Tym razem politycy opozycji oraz część mediów zarzucili mu wejście w posiadanie nieruchomości w sposób niezgodny z prawem. Chodzi m.in. o 187-metrowy apartament na luksusowym osiedlu w Warszawie.

Czytaj też:

Wniosek Obajtka. Prokuratura: Badamy sprawę ponownieCzytaj też:

CBA podejmie czynności ws. Daniela Obajtka