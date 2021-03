Ikonowicz kandydatem Lewicy na RPO. "Nie zagrażam stronnictwom"

Do 19 marca można zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydaci na RPO

PiS ma zaproponować na to stanowisko Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydatura ta wywołuje wściekłość lewicowej opozycji, ponieważ przed czterema laty Wróblewski przygotowywał wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przesłanki eugenicznej do aborcji. Koalicja Obywatelska wystawiła do rywalizacji dr hab. Sławomira Patyrę.

Z kolei Lewica zaprezentuje dziś formalnie kandydaturę Piotra Ikonowicza.

– Najpierw zaproponowała to młodzież lewicowa i Janek Śpiewak, potem temat podjęły media. Reakcja była tak pozytywna, że przekonali się do mnie również politycy z klubu sejmowego – powiedział Ikonowicz w TOK FM.

"Nie jestem zagrożeniem dla żadnego ze stronnictw"

Popularny lewicowy działacz społeczny mówił na antenie TOK FM o konsekwencji w swojej działalności. Ikonowicz podkreślił, że nigdy nie opowie się po żadnej stronie politycznego sporu. W swojej pracy na stanowisku RPO chciałby się skupić naturalnie na prawach socjalnych.

Ikonowicz zapewnił, że sam nigdy nie stanie po żadnej ze stron politycznego sporu. Zaznaczył, że RPO nie może stanowić oręża w rękach polityków. – Ja reprezentuję trzecią stronę, czyli społeczeństwo i chcę bronić interesów ludzi, a nie PiS czy PO. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wygra politycznej wojny, ale ma bronić Kowalskiego, czy np. więźnia, któremu na bóle rakowe proponuje się APAP. Co więcej, ja nie jestem zagrożeniem dla żadnego ze stronnictw, bo nie istnieje nawet cień prawdopodobieństwa, że się do nich przyłączę. Jestem po stronie społecznej – zaznaczył.

Ikonowicz był pytany o kwestię działań PiS w kontekście łamania zasad praworządności i jego braku zaangażowania w tym zakresie. Ocenił, że jest to gołosłowna krytyka. – Każdy, kto zostanie bezprawnie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, zasługuje na moje poparcie. I sędziego pewnie bym bronił, jak każdego innego obywatela. Bo każdy jest równy i pan Tuleya, i np. pani Anna Wilk-Baran, dziennikarka bezpodstawnie zwolniona z pracy, mają takie samo prawo do interwencji RPO – wyjaśnił.

Kim jest Piotr Ikonowicz

Piotr Ikonowicz z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 1993 – 2001 był posłem z list SLD. W następnych latach kandydował do Sejmu bezskutecznie z ramienia innych formacji. Opinii publicznej znany jest z działalności społecznej i kilku procesów sądowych. Przez wiele lat był związany z Solidarnością. Założył Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, której zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym oraz eksmitowanym. W 2021 roku Adam Bodnar odznaczył Ikonowicza i jego żonę Agatę Nosal- Ikonowicz odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka".

