"Jeśli to będzie możliwe...". Czarnek o powrocie dzieci do szkół

Minister Przemysław Czarnek 24 został zapytany na antenie Polskiego Radia o możliwy termin powrotu do nauczania stacjonarnego w szkołach.

Jak ustąpi trzecia fala...

– Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten obecny lockdown będzie trwał trzy tygodnie, stąd te rozporządzenia do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkół. Powtarzam: jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne – podkreślił szef resortu edukacji i nauki.

Szczepienia nauczycieli

Przemysław Czarnek dodał, że "nauczyciele, którzy się zarejestrowali do szczepień, w przytłaczającej większości zostali już zaszczepieni". – Oczekują na szczepienia ewentualnie ci, którzy poprzekładali swoje szczepienia z uwagi na stan zdrowia (…), bądź ci, którzy zapisali się w tej ostatniej, uzupełniającej fazie rejestracji – powiedział minister.

Powrót do nauczania zdalnego

Od 22 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje w całym kraju prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym czasie uczniowie z tych klas mają się uczyć zdalnie.

Dodatkowo szkoły podstawowe będą obowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III – dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia będą organizowane dla dzieci, których rodzice zawnioskują o taką opiekę.

Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką w szkole realizację na terenie szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 11 kwietnia zawieszone jest nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ograniczenie obejmuje również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego i szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Co ze szkołami specjalnymi?

Niezmienione pozostają zasady funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole decyduje jej dyrektor.

Ponadto dyrektorzy szkół nadal mają obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz mają możliwość organizowania takiego nauczania ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS. Nowelizacja wejdzie w życie 22 marca 2021 r.

