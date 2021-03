Prezydent: Nigdy nie możemy godzić się na antysemityzm

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Andrzej Duda wręczył ordery osobom zasłużonym w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej oraz pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.

Odznaczeni przez prezydenta

Za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas drugiej wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczana została s. Matylda Getter, matka przełożona Zakonu Franciszkanek Rodziny Maryi.

S. Matylda Getter kierowała akcją ratowania dzieci żydowskich z warszawskiego getta. W jej imieniu order odebrała przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi s. Janina Kierstan.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Edward Dygdoń oraz Gotfryda Barbara Marat.

Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu i upowszechnianiu pamięci o Polakach ratujący Żydów podczas drugiej wojny światowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została s. Antonietta Frącek.

Ważna deklaracja Andrzeja Dudy

– Dziękuję Państwu za to świadectwo, dziękuję za to, że jesteście. Bo każdy najmniejszy ślad, każda taka uroczystość pokazuje prawdę o tamtych wydarzeniach i tamtych czasach. To jest piękna i niezwykle patriotyczna postawa, bardzo dzisiaj potrzebna nam i Polsce – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

– Nasz naród, społeczeństwo – zarówno ci pochodzenia żydowskiego, jak i ci pochodzenia polskiego – ponieśliśmy ogromne straty w czasie II wojny światowej. To jest nasza, bardzo ważna część pamięci, która woła o uczciwość i sprawiedliwość. I także my mamy prawo się tej uczciwości i sprawiedliwości w przestrzeni światowej domagać – mówił Andrzej Duda.

Prezydent zadeklarował, że zarówno pełniąc urząd, jak i już po upływie swojej kadencji, będzie zwalczał wszelkie przejawy antysemityzmu w naszym kraju.