"Kompletnie idiotyczne stanowisko". Suski nie przebiera w słowach

– Platforma mówi Polakom, że jesteśmy w UE, ale ta unia nie powinna Polski wspierać. Kompletnie idiotyczne stanowisko – ocenił Marek Suski na antenie Polskiego Radia 24.

Zwrócił uwagę na to, że "jeżeli Polska zablokuje ten budżet, to następne rozdanie prawdopodobnie będzie gorsze, bo spotka nas za to kara w unii". – Jeżeli winą tego będzie PO plus jakieś osoby od nas, to będzie oznaczało, że rzeczywiście to jest szkodzenie Polsce – skomentował poseł PiS.

Według Suskiego, Borys Budka i PO "zupełnie nie rozumie, jak funkcjonuje UE, chociaż podobno są takimi Europejczykami".

Apel do koalicjantów

– Mamy nadzieję, że nasi koalicjanci mają świadomość, że sytuacja jest bardzo poważna, a środki, które mogą być wykorzystane w ramach Nowego Ładu i to wszystko, co może dać szansę na Krajowy Plan Odbudowy, jest niezmiernie ważne – powiedział w Polskim Radiu 24 Marek Suski.

Dodał, że "głosowanie przeciwko takim rozwiązaniom jest niezrozumiałe i wręcz szkodliwe, jeśli chodzi o rozwój naszego kraju".

Ewentualne zagłosowanie przeciw Krajowemu Planowi Odbudowy jest zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości "zapowiedzią, czy wręcz wypowiedzeniem współpracy w ramach koalicji". – Mam nadzieję, że jednak rozsądek zwycięży – podsumował.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro, ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie funduszu odbudowy.

