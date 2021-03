"To będzie jedna z pierwszych decyzji". Budka odgraża się Ziobrze

Jak zapowiadał lider PO, "gdy w nowym parlamencie będzie odpowiednia większość", powołana zostanie komisja śledcza, który przyjrzy się działalności Zbigniewa Ziobry jako Prokuratora Generalnego.

– Mogę z całą mocą zapewnić, że gdy tylko w nowym parlamencie będzie odpowiednia większość, mam nadzieję, że stanie się to wcześniej niż za dwa lata, to jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie komisji śledczej do zbadania działań prokuratury, od chwili kiedy prokuratorem generalnym w 2016 roku został Zbigniew Ziobro – mówił Borys Budka podczas konferencji prasowej.

Budka: Każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie Grodzkiego

Zdaniem Borysa Budki, zarzuty stawiane marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, to działanie polityczne.

– Dzisiaj ten atak wobec profesora Grodzkiego tylko potwierdza, że polska prokuratura używana jest wyłącznie dla celów politycznych, ale nie przysłonią tej wielkiej afery pisowskiego oligarchy. Nie przysłonią tej elementarnej nieprzyzwoitości, kiedy zmieniali prawo tylko po to, by wyciągnąć ludzi oskarżonych sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości, a potem sprawę umorzyć – mówił Budka.

– Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek wie doskonale, czemu ma służyć ten wniosek [o uchylenie immunitetu]. Jestem również przekonany, że każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie marszałka Grodzkiego, a nie po stronie prokuratury Zbigniewa Ziobry – dodawał polityk.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wnioskuje o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Sprawa dotyczy podejrzeń o charakterze korupcyjnym. Jest podejrzenie, że Grodzki sprawując stanowiska dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie oraz ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej przyjmował od pacjentów korzyści majątkowe.

