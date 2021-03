Warszawa: Ratusz chce wyprowadzki organizatorów Marszu Niepodległości

O sprawie poinformowała "Gazeta Wyborcza". Jak podaje dziennik, władze Warszawy uważają, że w mieście nie ma miejsca dla inicjatyw takich jak organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości.

Zarzuty o dyskryminację

– Uważamy, że stowarzyszenie, którego działalność nosi znamiona dyskryminacji, nie powinno działać w lokalu miejskim. Podmioty, które wynajmują lokale od miasta, muszą przestrzegać klauzul antydyskryminacyjnych, zobowiązują się do tego, podpisując umowę najmu – mówi gazecie wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Machnowska-Góra, ratusz zwrócił się do zarządu dzielnicy o zbadanie tej sprawy: – Z takim apelem wystąpili też do nas społecznicy z Pragi. Osobiście uważam, że działalność tego stowarzyszenia dawno przekroczyła wszelkie standardy i nie powinniśmy traktować go jak organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

"Wyborcza" informuje, że wiceprezydent miasta powołuje się na klauzulę antydyskryminacyjną z zarządzenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z lutego 2020 r., która dotyczy zasad najmu lokali użytkowych.

"GW": Ksenofobiczne i homofobiczne hasła

Organizatorzy Marszu Niepodległości mają siedzibę przy Ząbkowskiej 11.

"Podczas tych marszów wielokrotnie dochodziło do burd, demolowania miasta. Wznoszono ksenofobiczne i homofobiczne hasła np. "Polska dla Polaków", "Europa będzie biała albo bezludna", "Chłopak dziewczyna normalna rodzina". W listopadzie zeszłego roku uczestnicy marszu zaatakowali policjantów. Rzucali racami w balkon, na którym powiewały flagi tęczowa i Strajku Kobiet. Od racy wybuchł pożar w mieszkaniu na niższym piętrze" – zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza".

