PE przyspiesza procedurę przyjęcia tzw. paszportów szczepionkowych

"Paszporty szczepionkowe" to zaświadczenia, które mają pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii. PE planuje zakończyć proces w czerwcu.

Przy 468 głosach za, 203 przeciw i 16 wstrzymujących się europosłowie poparli zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu), który pozwala na szybszą kontrolę parlamentarną wniosków Komisji, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu demokratycznego procesu podejmowania decyzji.

Po głosowaniu przewodniczący europarlamentu David Sassoli wyznaczył termin składania poprawek do wniosku Komisji na następną sesję plenarną, 26-29 kwietnia. Paszport szczepień ma zawierać informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko COVID-19, czy w ostatnim czasie otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa oraz informację o powrocie do zdrowia po zakażeniu COVID-19.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 520 chorych na COVID-19.

W raporcie napisano również, że "z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób" (łącznie 520 zgonów w ciągu ostatniej doby).

– W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji: jeżeli nie potraficie działać solidarnie z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji – zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

– Dzisiaj powinna obowiązywać filozofia "wszystkie ręce na pokład". Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Właśnie we właściwym momencie, bo już w październiku i listopadzie – tworzyliśmy wtedy i zakończyliśmy dzisiaj – ponad 25 szpitali rezerwowych, tymczasowych. To są tysiące miejsc w szpitalach, które ratują zdrowie, ratują życie naszych obywateli – podkreślał szef rządu.

Czytaj też:

"Tak dalej być nie może". Konfederacja chce kontroli NIK w KPRM i MZ