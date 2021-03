Emilewicz odpowiada Tuskowi. "Zachęcam wpływowego polityka..."

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawił zmiany w koronawirusowych restrykcjach, które wejdą w życie od najbliższej soboty.

Lockdown. Politycy komentują

Posłanka Jadwiga Emilewicz skierowała do opozycji apel, żeby "wykorzystała czas i energię, by zrobić coś pożytecznego". To odpowiedź na krytykę jaka spadła na rząd zarówno ze strony prawicy, jak i lewicy po dzisiejszej konferencji prasowej rozszerzającej lockdown.

Przez cały czwartek parlamentarzyści, publicyści i komentatorzy sceny politycznej wyrażają swoje opinie na temat najnowszych decyzji rządu. Adrian Zandberg uznał obostrzenia za zbyt łagodne. "Znów zbyt mało i zbyt późno" – ocenił ich zakres.

Przeciwnego zdania jest Konfederacja, w imieniu której posłowie Robert Winnicki i Artur Dziambor zapowiedzieli dziś złożenie wniosków do NIK oraz zawiadomienie prokuratury w sprawie działań rządu w związku z epidemią COVID-19.

Z kolei lider PO Borys Budka skupił się na fragmencie wypowiedzi premiera dotyczącego opozycji i zarzucił rządowi atakowanie jego formacji. "Premier Morawiecki atakuje opozycję, zamiast przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu w walce z pandemią" – napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej.

Rządzących skrytykował także były premier Donald Tusk.

"Rozmawiałem dziś z premierami Chorwacji, Austrii, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Słowenii oraz przewodniczącą Komisji o wspólnej walce z wirusem. Nikt nie zaatakował opozycji, lekarzy czy dziennikarzy. Dziwni jacyś" – napisał w mediach społecznościowych.

Emilewicz: Zachęcam Donalda Tuska

Ze strony koalicji rządzącej głos zabrała m.in. poseł Jadwiga Emilewicz, która zwróciła się za pośrednictwem Twittera do byłego szefa polskiego rządu.

"Proponuję opozycji, by zamiast krytykować rząd, wykorzystała czas i energię, by zrobić coś pożytecznego. Mogę podsunąć parę pomysłów" – zaapelowała posłanka.

"Zachęcam wpływowego polityka Donalda Tuska, aby zareagował w sprawie dostaw szczepionek do Polski, a kolegów z opozycji do większej troski o zasady bezpieczeństwa" – dodała.

Nowe obostrzenia

Od najbliższej soboty rząd wprowadza nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywały przez 2 tygodnie. Rząd zdecydował: wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane zostaną zamknięte, galerie i sklepy pozostają zamknięte. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Salony fryzjerskiej oraz kosmetyczne zostaną zamknięte. Żłobki i przedszkola również zostają zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi).

Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców, także będą zamknięte.

Minister zdrowia apeluje także, aby zbliżające się święta Wielkanocne spędzić w wąskim gronie. Ponadto Adam Niedzielski rekomenduje pracodawcom przejście na pracę zdalną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 520 chorych na COVID-19.

