"Smutne...". Dworczyk gorzko o postawie opozycji

W czwartek odbyła się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef MZ zapowiedział wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia.

Morawiecki o podejściu opozycji do służby zdrowia

– Przypomnijmy sobie tylko, co proponowała opozycja w sytuacji służby zdrowia? Komercjalizację. Czy służba prywatna, do której mam szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? – powiedział premier. – Apeluję do opozycji, jeśli nie chcecie współpracować z rządem, nie zaostrzajcie sytuacji – dodał. Przed rozpoczęciem trzeciej fali pandemii w Polsce, politycy opozycji krytykowali utrzymywanie szpitali tymczasowych, szczególnie tego na Stadionie Narodowym.

Na te słowa postanowił zareagować w mediach społecznościowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Kolejny raz, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu PiS w walce z pandemią, premier Morawiecki atakuje opozycję. Pycha kroczy przed upadkiem" – napisał na swoim profilu na Twitterze lider PO.

Dworczyk: Opozycja wykorzystuje dramaty ludzi

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień nie kryje swojego krytycznego stosunku do postawu opozycji.

"Dramaty ludzi wykorzystywane są przez opozycję do bieżącej walki politycznej. Gdy pandemia była pod kontrolą, podgrzewali atmosferę prowokując strajki i otwieranie lokali gastronomicznych. Dziś gdy zakażenia rosną, atakowany jest rząd. Smutne..." – napisał Michał Dworczyk na Twitterze.

Nowe obostrzenia. Oto najważniejsze zmiany

Zgodnie z decyzją rządu, ograniczona zostanie liczba osób (jedna osoba na 20 mkw. a nie jak dotychczas na 15 mkw.), które mogą jednocześnie przebywać w sklepach i innych placówkach handlowych oraz w kościołach, zamknięte zostaną sklepy meblarskie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, żłobki i przedszkola oraz obiekty sportowe za wyjątkiem sportu zawodowego.

