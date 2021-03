"Solidarność" chce wykluczenia Białorusi z konkursu Eurowizji

"W pierwszej kolejności prosimy, aby zwrócił się Pan Premier do prezesa Telewizji Polskiej, jako członka Europejskiej Unii Nadawców, o zainicjowanie procedury wykluczenia Białorusi z festiwalu piosenki "Eurowizja". To symboliczny akt, ale będzie ważnym elementem przypomnienia Europie i Światu o sytuacji na Białorusi" – napisał do premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

"Solidarność" domaga się zdecydowanych działań

Podczas czwartkowego posiedzenia Prezydium Komisji Krajowej przyjęto stanowisko w sprawie eskalacji działań przeciwko białoruskiej Polonii, w tym aresztowaniu Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

"Napływające do nas w ostatnim czasie wiadomości wskazują, że obecnie Aleksander Łukaszenka obrał sobie za cel polską mniejszość na Białorusi" – wskazano w dokumencie.

Szef "S" Piotr Duda zaznacza, że że poczynania białoruskiego reżimu mają miejsce przy całkowitej bezczynności społeczności międzynarodowej, szczególnie wspólnoty europejskiej. Bardzo mocno zwracał na to uwagę białoruski dysydent Paweł Łatuszka, który dwa tygodnie temu spotkał się z przewodniczącym.

"Wyjątek stanowią działania pańskiego rządu, który udziela schronienia białoruskim opozycjonistom, wspiera wolne białoruskie media oraz jest ambasadorem białoruskiego społeczeństwa na arenie międzynarodowej. Podobne działania – oczywiście na proporcjonalną do swoich możliwości skalę – prowadzi NSZZ "Solidarność". Niestety zarówno polski rząd w Unii Europejskiej jak i "Solidarność" na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – są osamotnione" – czytamy w liście Piotr Dudy do premiera Morawieckiego.

"Uważamy również, że warto rozważyć bardziej zdecydowane działania, jak np. sankcje wobec firm białoruskich, które funkcjonują na polskim i europejskim rynku, a jednocześnie wspierają reżim Aleksandra Łukaszenki" – podkreśla "Solidarność".

Prezydent Duda interweniuje ws. Borys i Poczobuta

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda spotkał się w czwartek Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefami służb specjalnych, z którymi omówiono sprawę zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i członka zarządu ZPB Andrzeja Poczobuta.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie BBN, prezydent poinformował, że rozmawiał już dzisiaj o sytuacji zatrzymanych Polaków z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid. – Zwracałem się do pani sekretarz generalnej o to, aby sprawa została postawiona na forum OBWE, aby tam zostały podjęte odpowiednie uchwały w tej sprawie – tłumaczył polityk.

