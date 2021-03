Prawie 30 tys. zakażeń. Resort zdrowia publikuje nowe dane

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: (3652), małopolskiego (2404), dolnośląskiego (2207), pomorskiego (1874), łódzkiego (1580), kujawsko-pomorskiego (1537), podkarpackiego (1333), warmińsko-mazurskiego (885), zachodniopomorskiego (872), lubelskiego (860), świętokrzyskiego (718), opolskiego (668), lubuskiego (636), podlaskiego (356).

Ministerstwo informuje, że 372 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 250 991/51 884 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Wzrasta liczba hospitalizacji

Według informacji przekazanych w niedzielę przez resort zdrowia z ogólnej liczby 38 443 dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-19, zajętych jest 29 071. To wzrost o 497 w porównaniu do danych sprzed ostatniej doby. W ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła również liczba zajętych respiratorów. Obecnie jest wykorzystywanych 2 894 tego typu urządzeń z ogólnej liczby 3 716. Oznacza to wzrost o 71 zajętych respiratorów.

Obecnie na kwarantannie przebywa 446 762 osób. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiały 1 798 922 osoby.

Szczepienia w Polsce

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 3,7 mln osób, a obie dawki prawie 2 mln - wynika z opublikowanego w sobotę zestawienia na rządowej stronie gov.pl. Łącznie wykonano do tej pory 5,7 mln szczepień.

Do naszego kraju trafiło łącznie 6 585 080 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 387 340.

Do tej pory wykonano 5 755 551 szczepień: 3 785 646 osób otrzymało pierwszą dawką, a 1 969 905 obie. Jak poinformowano, dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 153 tys.

Po szczepieniach zgłoszono 5347 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 6 561 dawek.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r.

